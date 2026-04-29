При атаках ВСУ в Запорожской области один человек погиб и ранена девочка-подросток

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и 14-летняя девочка получила ранения в результате атак по населённым пунктам Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"За прошедшие сутки зафиксировано десять фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибший", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его информации, на автомобильной дороге вблизи села Басань Пологовского муниципального округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений на месте погиб мужчина 1964 года рождения. Его семье будет оказана необходимая помощь.

В Черниговском муниципальном округе при атаке пострадала девочка 2012 года рождения, у неё серьёзная травма спины. Ребёнок госпитализирован.