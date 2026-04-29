СФ ратифицировал соглашение о строительстве кампуса Славянского университета в Бишкеке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между РФ и Киргизией об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Бориса Ельцина.

Соглашение было подписано в Бишкеке 26 ноября, в нем определены условия строительства кампуса. Российская сторона берет на себя обязательства по проектированию, строительству кампуса и его материально-техническому оснащению.

Киргизская сторона в качестве вклада в реализацию проекта обеспечивает выделение земельного участка площадью не менее 30 га для строительства объектов с его последующей передачей университету на праве постоянного безвозмездного пользования. За счет средств Киргизии также будут осуществляться проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения до границ земельного участка, выделенного для строительства.

Предполагается, что при условии сохранения некоторых объектов действующей инфраструктуры университета и их модернизации количество обучающихся в университете вырастет до 15 тыс.

Ратификация соглашения отвечает задачам концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, утвержденной указом президента РФ, в части повышения конкурентоспособности отечественного образования и использования его потенциала для расширения российского гуманитарного влияния в мире, а также концепции внешней политики РФ в части популяризации за рубежом отечественных достижений в сферах науки и образования, отмечается в документе.

