В Нижнем Новгороде при пожаре погибли двести собак

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинском районе Нижнего Новгорода случился пожар в надворной постройке, там погибли двести собак, сообщило областное управление МЧС.

"По приезду первых пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров. Со слов хозяйки, в результате пожара, предположительно, погибло 200 собак", - говорится в сообщении.

По предварительным данным управления, в постройке разводили собак породы чихуахуа.

Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.

Пожар тушили 30 человек и шесть единиц техники.

МЧС Нижний Новгород
