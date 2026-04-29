Минсельхоз РФ не меняет структуру посевных площадей на фоне непогоды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не намерен пересматривать структуру посевных площадей, несмотря на непогоду в ряде регионов России, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах в среду.

"В целом ситуация рабочая, сев (яровых - ИФ) проводим в соответствии с плановыми задачами. Понятно, что погода вносит определенные коррективы, но планов своих по структуре посевных площадей мы не пересматриваем", - сказал Разин.

Он добавил, что материально-техническими запасами, необходимыми для проведения посевной кампании, регионы обеспечены.

"Наша задача работать и делать все возможное для обеспечения сева в текущих погодных условиях. Силы и средства у регионов есть, материально и технически мы готовы. Как только дадут погодные условия, мы (продолжим -ИФ) работу уже в круглосуточном режиме", - отметил замглавы Минсельхоза.

Как сообщал ранее Минсельхоз, общая посевная площадь в этом году увеличится на 1 млн га, до 83 млн га. Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличатся посевы зерновых культур, на 300 тыс. га - площади под масличными.

По данным на 28 апреля, яровой сев был проведен на 4 млн га. Полевые работы идут с некоторым отставанием к прошлому году. Минсельхоз объясняет это обильными осадками и холодной погодой в центре, Поволжье и некоторых южных регионах. При нормализации погодных условий аграрии нарастят темпы работ.

По данным Минсельхоза, 97% озимых посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня прошлого года, когда на аналогичный период показатель составлял 90,2%. В 2025 году РФ собрала 141,2 млн тонн зерна (в том числе 91,1 млн тонн пшеницы) против 125,9 млн тонн (82,6 млн тонн пшеницы) в 2024 году.