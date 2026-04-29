Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала крупный бизнес быть социально ответственным и действовать по "закону совести".

"Налоговая служба может работать и работает только по закону. Но кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, еще должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле, отечеству, уважения к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды, и так далее. Вот здесь надо вести диалог по закону о совести", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду во время "правительственного часа" с участием главы ФНС Даниила Егорова.

Так она отреагировала на слова сенатора от Вологодской области Романа Маслова о том, что "сегодня некоторые крупные компании, которые имеют значительный удельный вес налогов в региональных бюджетах, идут по пути взыскания и списания ранее уплаченных налогов с прошлых лет, уточняя декларации, показывая переплату с 2022 года". По его словам, так происходит и в Вологодской области. "А эти средства фактически уже были потрачены регионами на социальную сферу в предыдущие годы. И сейчас вместо платежей налогов в бюджет эти компании взыскивают средства, что значительно ухудшает финансовое состояние регионов сегодня", - сказал Маслов.

Сенатор спросил у Егорова, проводит ли ФНС работу с Минфином по вопросу установления норматива минимального платежа по налогу на прибыль для крупнейших и крупных предприятий, или, например, о взыскании переплат только за год, а не за весь период, или введения временного моратория на взыскание переплат.

Глава ФНС ответил, что компании по закону имеют право в течение трех лет уточнять декларации, но с некоторыми ограничениями. В частности, возврат средств в таком случае происходит только после камеральной проверки.

"Что касается возврата переплаченных (налогов), мы должны работать, естественно, в рамках законодательства. Здесь камеральные проверки должны быть очень профессиональные, строгие и правильные. И, наверное, имелась в виду "Северсталь"... которая работает в Вологодской области. Да, мы за закон. Но ситуация такая тяжелая, сложная", - прокомментировала Матвиенко.

"Находится (производство) в Вологодской области, работают люди в Вологодской области. Коллега Мордашов (председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов - ИФ) вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады, - хорошо, что наши люди богатеют. Но, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть всё-таки в Российскую Федерацию? Ну, понимаем, сложно, всем сложно, и стране, и родной Вологодской области, в которой работает это предприятие", - считает Матвиенко.

По ее словам, "консолидация и ответственность должна до всех доходить".

"И (нужно) понимать: ну где Вологодская область возьмет? Бюджет маленький, небольшой. И так стараются, из кожи вон власти лезут, чтобы выполнить все социальные обязательства и так далее. Ну, наверное, можно и нужно в этой ситуации крупнейшему, одному из крупнейших предприятий быть не просто ответственным налогоплательщиком, но и социально и ответственным", - заявила Матвиенко.