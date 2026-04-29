Из РФ выдворят 40 мигрантов после рейда в подмосковных Люберцах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские выявили 40 нарушителей миграционного законодательства в ходе рейда на производстве продуктов питания в Люберцах, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейские проверили по информационным учетным базам 101 иностранного работника. На 40 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - сказала Петрова журналистам в среду.

По словам представителя полиции, за незаконное осуществление трудовой деятельности протоколы получили 40 мигрантов из стран Центральной Азии (ст. 18.10 КоАП РФ), 25 из них нелегально находились на территории страны и оштрафованы по ст. 18.8 КоАП РФ.

Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя.

МВД России Московская область Люберцы
