Через МАГАТЭ ведутся переговоры о времени тишины вокруг ЗАЭС для восстановления линии электроснабжения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия ведет переговоры через МАГАТЭ о времени тишины вокруг Запорожской АЭС, но решение пока отложено.

"Хочу сказать, что мы ведём переговоры через МАГАТЭ о времени тишины для того, чтобы восстановить вторую линию постоянного электроснабжения, так называемую Днепровскую. Пока это решение в силу разных технических причин отложено", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул отсутствие в настоящее время каких-либо рисков благодаря Ферросплавной линии и модулю резервных генераторов.

"Конечно, станция всегда под ударом, конечно, станция всегда может быть подвергнута обстрелу, но то, как развиваются события сейчас с точки зрения электроснабжения, - ситуация под контролем", - сказал Лихачев