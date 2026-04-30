МАГАТЭ проверит электрические подстанции после отключения внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ посетят 14 электрических подстанций для оценки их состояния после недавнего отключения внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщило агентство. Речь идет о подстанциях, необходимых для внешнего энергоснабжения.

26 апреля ЗАЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение в 15-ый раз с начала конфликта России и Украины. Отключение питания ЗАЭС по резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" продлилось примерно 60 минут. В это время работали резервные дизель-генераторы.

МАГАТЭ отмечает, что продолжает переговоры с Россией и Украиной о режиме тишины для того, чтобы восстановить линию постоянного электроснабжения "Днепровскую", которая не функционирует с 24 марта 2026 года.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "призывает все стороны к максимальной сдержанности" на фоне гибели 27 апреля одного из сотрудников ЗАЭС в результате атаки БПЛА.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция Европы - находится в Энергодаре. Она получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.