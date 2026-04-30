МАГАТЭ проверит электрические подстанции после отключения внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ посетят 14 электрических подстанций для оценки их состояния после недавнего отключения внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщило агентство. Речь идет о подстанциях, необходимых для внешнего энергоснабжения.

26 апреля ЗАЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение в 15-ый раз с начала конфликта России и Украины. Отключение питания ЗАЭС по резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" продлилось примерно 60 минут. В это время работали резервные дизель-генераторы.

МАГАТЭ отмечает, что продолжает переговоры с Россией и Украиной о режиме тишины для того, чтобы восстановить линию постоянного электроснабжения "Днепровскую", которая не функционирует с 24 марта 2026 года.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "призывает все стороны к максимальной сдержанности" на фоне гибели 27 апреля одного из сотрудников ЗАЭС в результате атаки БПЛА.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция Европы - находится в Энергодаре. Она получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Энергодар Украина Ферросплавная-1 Днепровская
Новости по теме

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Brent подешевела до $114,38 за баррель

Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Котировки нефти перешли к резкому падению

Сильная засуха обрушилась на КНДР

В ЕС хотят предложить Киеву краткосрочные преференции после отказа быстро принять Украину в союз

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9190 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов