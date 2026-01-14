Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Регионы просят об увеличении в 2026 год бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза - до 30 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Минвостокразвития.

Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе совещание по вопросам организации северного завоза, в прошлом году на эти цели было выделено более 10,2 млрд рублей.

"На совещании обсуждались вопросы повышения эффективности системы снабжения труднодоступных и удаленных территорий, охватывающей 19 регионов и более 2,1 млн человек. Для обеспечения надежности и ритмичности поставок утвержден план северного завоза на 2026-2028 годы. Действия участников цепочки поставок будут координироваться через цифровую платформу ФГИС "Северный завоз", введен в эксплуатацию первый модуль", - говорится в сообщении ведомства.

"Главные цели на 2026 год - дальнейшее расширение ассортимента товаров, повышение их доступности, в том числе за счет локализации производства ряда наименований продукции, модернизации объектов энергетики, использующих привозное топливо, отмечает ведомство. Так, в Якутии завершается создание сети из 13 торгово-логистических центров, которые уже позволили расширить ассортимент поставляемой продукции, этот механизм будет распространен на другие северные регионы. Кроме того, планируется развивать сеть сервисов электронной коммерции, которые придут в самые северные поселки", - говорится в пресс-релизе.