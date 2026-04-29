Российские туроператоры сообщили о замедлении продаж бюджетных отелей Турции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Продажи туров в бюджетные отели Турции в этом году несколько снизились по сравнению с тем же периодом прошлого, среди причин - конфликт на Ближнем Востоке и переориентация на Египет и Вьетнам, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Темпы продаж Турции замедлились на 10-15% относительно аналогичного периода прошлого года. Причин несколько: это и осторожность туристов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, и переориентация на другие страны, которым удается более эффективно перестроить свой маркетинг. Прежде всего это Египет и Вьетнам - два самых быстрорастущих направления. Снижение продаж в первую очередь ощущается в бюджетном сегменте, почти не ощущают его популярные отели с хорошей инфраструктурой и уровнем сервиса", - цитирует пресс-служба объединения члена правления РСТ, генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна.

По его словам, благодаря укреплению рубля цены в отелях на высокий сезон практически не изменились по сравнению с 2025 годом.

В компании Coral Travel отметили, что после начала ближневосточного конфликта в марте продажи Турции просели. Сейчас пошло восстановление, в первую очередь за счет отелей 5* и выше.

"Так как продажи по акции раннего бронирования до 28 февраля шли успешно, у нас есть небольшой прирост к аналогичному периоду прошлого года. Рост продаж по Эгейскому побережью меньше, чем на Анатолийском, где большинство отелей работают по системе "все включено", которая делает расходы на отдыхе более предсказуемыми. Цены в валюте везде примерно одинаковые, но, с учетом текущего курса в рублях, в этом сезоне стоимость отдыха в Турции на человека в среднем выходит ниже, чем прошлым летом. Впрочем, разница незначительная: 115,7 тыс. рублей в этом году против 118,9 тыс. годом ранее", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

В компании Fun&Sun сообщили, что направление в этом году сохраняет статус самого популярного за счет полетной программы из 26 городов, большого ассортимента отелей и популярности формата "все включено".

"Лучше всего продаются объекты категории 5*, на них приходится более 80% общего объема бронирований, а спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти на 6%. Поэтому рекомендуем туристам не ждать до последнего, если они хотят жить в популярных отелях. Также заметно усилился интерес к отелям 4*+, которые показывают наиболее высокую динамику роста. При этом классические 3-4* пока демонстрируют снижение относительно прошлого сезона, но ожидаем активного бронирования этих объектов в мае", - сказала руководитель туроператора по связям с общественностью Ольга Ланская.

По ее словам, некоторые отели продолжают выпускать специальные предложения по отдельным датам заездов, категориям номеров или при необходимости стимулировать загрузку, и даже после завершения раннего бронирования у туристов сохраняется возможность найти выгодные варианты. Средний чек на одного туриста по Турции, по данным Fun&Sun, составляет около 122 тыс. рублей.

В 2025 году в Турции отдохнули около 7 млн российских туристов.

Ранее в компании Fun&Sun сообщили, что Турция остается направлением номер один у российских туристов, но в 2025 году ее доля снизилась с 43% до 35%.