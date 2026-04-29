Туроператоры сообщили о снижении цен на Мальдивах на май

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены в отелях Мальдивских островов на ближайший месяц снизились из-за отмен бронирований со стороны туристов из Европы и США, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт тур" Дмитрий Арутюнов.

"Мальдивы, казалось бы, никак не затронуты ситуацией на Ближнем Востоке, но есть спад потока туристов из Америки, Европы, которые туда меньше летают, так как опасаются лететь через Ближний Восток или в принципе опасаются летать из-за опасности иранских атак против американских граждан. Поэтому мы видим, что на таких направлениях, как Мальдивы, идут постоянно сейчас специальные предложения от отелей, можно этим воспользоваться и полететь туда по очень выгодным ценам", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщал портал "Интерфакс-Туризм", в первом квартале на Мальдивах отдохнули 75 тыс. туристов из России, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Арутюнов добавил, что и цены на Турцию, где в мае открывается сезон, в этом году достаточно привлекательны.

"При нынешнем курсе рубля у нас и топливные сборы не такие большие, и стоимость поездки становится интереснее. Ну и в начале сезона направление традиционно предлагает привлекательные цены", - сказал эксперт.

По его словам, туры за рубеж в целом сейчас продаются по привлекательным ценам благодаря крепкому рублю.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на отели Турции сейчас ниже прошлогоднего, особенно в бюджетном сегменте.

Директор по связям с общественностью Tez Tour Воскан Арзуманов подтвердил, что в мае действительно есть некоторое снижение продаж, и часть самолетов с направления снята до июня. В том числе это произошло из-за коротких майских праздников, разделенных пятью рабочими днями.

РСТ Мальдивы
