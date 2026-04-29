Путин выразил надежду, что народ Чечни поддержит Кадырова на предстоящих выборах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, кадры встречи в среду вечером показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Глава государства выразил надежду, что народ Чечни поддержит Кадырова на предстоящих выборах в республике.

"Ситуация в республике в целом стабильная, мы это знаем. Скоро очередной выборный период, надеюсь, что жители республики поддержат вас. Под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы под вашим руководством кардинально поменялась", - сказал Путин.

Кадыров со своей стороны пообещал, что если народ Чечни поддержит его на выборах, он останется "верным пехотинцем" Путина.

Президент отметил, что под руководством Кадырова в Чечне достигнут "действительно большой значимый результат", но при этом обратил внимание главы республики на два момента.

"Первое - это доступность школьных учреждений(...) Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики РФ должны брать пример с Чечни. Если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов. И мы все будем делать, чтобы поддержать это направление вашей работы", - пообещал Путин.

Второе, на что, по словам президента, нужно обратить внимание в Чечне, это количество врачей. "Их тоже нужно увеличивать, я знаю, что вы для этого много делаете, создаете условия для того, чтобы врачи оставались и приезжали на работу в Чечню из других регионов. Я знаю, что все делаете для того, чтобы обеспечить не только безопасность, но и благополучие и их продвижение по карьерной лестнице", - добавил Путин.

Он поблагодарил Кадырова за работу и пожелал ему успехов.

Владимир Путин Чечня Рамзан Кадыров
