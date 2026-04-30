В Магаданской области обрушился рудник

Восемь человек могут находиться под завалами, заявили в МЧС РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение рудника произошло в Магаданской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что к месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники.

"К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС РФ", - добавили в министерстве.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что организовано надзорное сопровождение спасательной операции на разрезе Кадыкчанский. Также ведомство оценит возможное нарушение правил ведения горных работ.



