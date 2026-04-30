Поиск

В Магаданской области обрушился рудник

Восемь человек могут находиться под завалами, заявили в МЧС РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение рудника произошло в Магаданской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что к месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники.

"К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС РФ", - добавили в министерстве.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что организовано надзорное сопровождение спасательной операции на разрезе Кадыкчанский. Также ведомство оценит возможное нарушение правил ведения горных работ.


МЧС РФ Магаданская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

