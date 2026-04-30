Второй вертолет со спасателями готовится вылететь к месту обвала рудника на Колыме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Еще один вертолет со спасателями готовится вылететь к месту обрушения на угольном разрезе Кадыкчанский в Магаданской области, сообщил зампредседателя правительства региона Павел Береговой.

"По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова к вылету готовится вертолет "Авиации Колымы" с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой. На месте будет развернут штаб по спасению пострадавших в результате обвала", - написал Береговой в своем канале в Max.

В скале карьера на Кадыканчанском угольном разрезе произошло обрушение. Предварительно, под завалами могут находится до восьми человек. К месту обрушения выдвинулись 16 специалистов - пожарные, горноспасатели и медики, также задействуют шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.