Житель Энергодара погиб из-за удара украинского дрона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Житель Энергодара (Запорожская область) погиб в результате атаки украинского дрона, сообщил глава администрации города Максим Пухов в четверг.

Как написал Пухов в своем канале в Мах, удар с помощью FPV-дрона был нанесен около 8:30 по московскому времени в районе одного из магазинов в городе.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 27 апреля - украинский дрон атаковал транспортный цех, погиб водитель.

Мэра Уфы заключили под стражу

