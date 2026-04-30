ФСБ задержала жителя Краснодара, подозреваемого в передаче СБУ координат объектов ТЭК

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Краснодарском крае местного жителя, который подозревается в передаче Украине сведений об объектах ТЭК и планов размещения военной техники.

"Федеральной Службой Безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Краснодара установил контакт с представителем СБУ в интернете и передал ему фото и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.

Также мужчина собирал информацию о сотрудниках одного из предприятий и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.