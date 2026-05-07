Житель Ярославля арестован по подозрению в госизмене в форме шпионажа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -Житель Ярославля 1987 года рождения задержан и арестован по делу о передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Его подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа.

По данным спецслужбы, житель Ярославля связался через интернет с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал сведения о российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбудил на него дело о госизмене (статья 275 УК).

Решение об аресте задержанного принял Кировский суд Ярославля.

Кировский суд ФСБ Ярославль Ярославская область
