Причиной обвала рудника на Колыме могла стать потеря устойчивости борта угольного разреза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потеря устойчивости борта угольного разреза в Магаданской области рассматривается среди основных версий схода горной массы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, речь может идти об обрушении борта разреза. Среди возможных причин рассматриваются потеря устойчивости откоса, переувлажнение или оттаивание пород, а также особенности геологического строения массива", - сказал источник.

Он отметил, что окончательные причины происшествия будут установлены после обследования места обрушения специалистами.

Ранее МЧС РФ сообщило, что на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе Магаданской области произошел сход горной массы. Под завалами, по предварительной информации, могут находиться до восьми человек, также могло засыпать несколько единиц техники.

К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики. Готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.