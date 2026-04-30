На магаданский рудник после обрушения пришли следователи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Магаданской области на Кадыкчанский угольный разрез в Сусуманском городском округе , где порода обрушилась на людей, начали работу следователи, сообщил "Интерфаксу" и.о старшего инспектора по взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по региону Роман Екимов.

"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, фиксируются обстоятельства, допрашиваются сотрудники предприятия, проводится выемка документации", - сказал он.

Продолжаются поиски заваленных людей, на месте работает техника.

"На Кадыкчанском разрезе продолжаются спасательные работы. В них задействованы подразделения ВГСЧ, МЧС, ПСЦ, медицина катастроф. Разбор селевого завала тяжелой техникой и поиск пропавших будет вестись круглосуточно", - сообщил в мессенджере губернатор Магаданской области Сергей Носов.

На месте происшествия организовали штаб с участием оперативно-следственной группы. Также руководство предприятия связалось с родственниками работников для оказания помощи.

Обрушение произошло 29 апреля в скале карьера. Под завалами могут находится до восьми человек.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Среди основных версий схода горной массы рассматривается потеря устойчивости борта угольного разреза.

Кадыкчанский разрез разрабатывает ООО "Колымская угольная компания", принадлежащее бывшим собственникам "Сусуманзолота" - Любовь Христовой (40,38%), Ларисе Батуриной (30,21%), Элине Нестерович (29,4%). По данным компании, она добывает в год порядка 350-370 тысяч угля.