Медведев заявил о наличии других перспективных вооружений наряду с "Орешником" и "Посейдоном"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - У России на сегодняшний день есть все вооружения, которыми обладают ее противники, в первую очередь Украина и Европа, и, кроме того, у нее есть военная техника, которую больше не имеет никто, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем "Орешник" и грозный "Посейдон", есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду", - сказал Медведев.

Зампред Совета безопасности также обратил внимание, что сегодня Россия обладает "всей линейкой беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и заканчивая самолетными БПЛА, и все это было сделано с нуля".

"Скажу так: в настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника, а наш противник - это не только Украина, это десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной, прямое, а не гибридное, когда дают цели для нанесения ударов, поставляют различные виды вооружений и по сути руководят действиями нашего врага", - повторил Медведев.