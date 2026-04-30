Поиск

Медведев заявил о наличии других перспективных вооружений наряду с "Орешником" и "Посейдоном"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - У России на сегодняшний день есть все вооружения, которыми обладают ее противники, в первую очередь Украина и Европа, и, кроме того, у нее есть военная техника, которую больше не имеет никто, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем "Орешник" и грозный "Посейдон", есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду", - сказал Медведев.

Зампред Совета безопасности также обратил внимание, что сегодня Россия обладает "всей линейкой беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и заканчивая самолетными БПЛА, и все это было сделано с нуля".

"Скажу так: в настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника, а наш противник - это не только Украина, это десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной, прямое, а не гибридное, когда дают цели для нанесения ударов, поставляют различные виды вооружений и по сути руководят действиями нашего врага", - повторил Медведев.

Дмитрий Медведев Украина Орешник Посейдон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев согласился, что ядерный апокалипсис реально возможен

Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

 Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

 Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

 Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на угольном разрезе на Колыме

Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА

Мэра Уфы заключили под стражу

 Мэра Уфы заключили под стражу

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

В Магаданской области обрушился рудник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1974 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов