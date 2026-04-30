Поиск

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя девять часов после перекрытия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в четверг днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено в 3:11 по московскому времени четверга. Причины ограничения движения не разглашались.

Как заявил оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь, из-за приостановки движения по мосту, по данным на 10:00 задерживались девять составов в сообщении с полуостровом.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

В Кремле заявили, что доверяют статданным о состоянии экономики РФ

Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

Медведев согласился, что ядерный апокалипсис реально возможен

Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

Медведев заявил о наличии других перспективных вооружений наряду с "Орешником" и "Посейдоном"

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на угольном разрезе на Колыме

Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1975 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9186 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов