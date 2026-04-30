Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя девять часов после перекрытия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в четверг днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено в 3:11 по московскому времени четверга. Причины ограничения движения не разглашались.

Как заявил оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь, из-за приостановки движения по мосту, по данным на 10:00 задерживались девять составов в сообщении с полуостровом.