Все задержанные поезда в сообщении с Крымом вошли в график или прибыли на станции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом, задержанные из-за приостановки движения по Крымскому мосту в минувший четверг, вошли в график, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем канале в Max.

"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля, введены в график или прибыли на станции назначения", - сообщили в ГСЭ в пятницу.

Уточняется, что сейчас на два часа задерживается только поезд Симферополь - Москва. Опоздание обусловлено "поздним прибытием состава на станцию отправления и необходимостью подготовить его к рейсу".

Как сообщалось, движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в четверг в 3:11 по московскому времени. Ограничение действовало около 9 часов. Днем в четверг задерживалось десять составов, к вечеру задержанные поезда в Крым прибыли на станции назначения, с полуострова задерживались четыре состава.

