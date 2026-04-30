Песков сообщил, что решения о перемирии в День Победы пока нет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президентом России пока не принято решение о действии майского перемирия в ходе СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока речь идёт о Дне Победы, но когда именно оно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока решения по конкретике еще не принималось", - сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что реакции Киева на предложение установить перемирие в День Победы в Кремле пока не знают.