Песков назвал актуальным объявление перемирия на 9 Мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия на 9 Мая является актуальной инициативой.

"Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл объявление перемирия на 9 Мая, учитывая сотни нарушений, которые были со стороны ВСУ в прошлые разы.

Ранее он заявил журналистам, что президентом России пока не принято решение о действии майского перемирия в ходе СВО. "Пока речь идёт о Дне Победы, но когда именно оно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока решения по конкретике еще не принималось", - сказал представитель Кремля.



