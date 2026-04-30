Песков назвал актуальным объявление перемирия на 9 Мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия на 9 Мая является актуальной инициативой.

"Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл объявление перемирия на 9 Мая, учитывая сотни нарушений, которые были со стороны ВСУ в прошлые разы.

Ранее он заявил журналистам, что президентом России пока не принято решение о действии майского перемирия в ходе СВО. "Пока речь идёт о Дне Победы, но когда именно оно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока решения по конкретике еще не принималось", - сказал представитель Кремля.


Дмитрий Песков
Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий

Три пляжа Анапы получили заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям

Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале

Верховный суд РФ приостановил деятельность партии "Гражданская платформа"

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

В Кремле заявили, что доверяют статданным о состоянии экономики РФ

Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

Медведев согласился, что ядерный апокалипсис реально возможен
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1976 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов