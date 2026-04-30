Мишустин оценил вложения в Каспийский кластер Дагестана в 22 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В строительство Каспийского прибрежного кластера в Дагестане вложено почти 22 млрд рублей инвестиций, больше трети из них - частные, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правкомиссией по социально-экономическому развитию СКФО.

"Что касается отдыха на морском побережье, сейчас идет строительство Каспийского кластера и четырех подъездных дорог к нему. В сам проект вложено уже 22 млрд рублей, больше трети из них - частные средства немалые. Нужно строго следить, чтобы его объекты создавались в запланированные сроки и были готовы открыть свои двери для гостей. Я уверен, что люди будут поражены тем, как это все будет выглядеть", - отметил он.

Каспийский прибрежный кластер будет располагаться в Дербентском районе. Предполагается, что появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тысяч человек и привлечет до 700 тысяч туристов в 2030 году.

Дагестан Михаил Мишустин Дербентский район Каспийский кластер
