Поиск

Песков заявил, что РФ готова внести вклад в иранское урегулирование, но пока это не востребовано

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия при необходимости готова внести свой вклад в иранское урегулирование, но сейчас о востребованности таких усилий говорить не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия при необходимости в случае востребованности готова внести свой вклад в урегулирование ситуации, но сейчас о востребованности, к сожалению, говорить не приходится", - заявил Песков журналистам в четверг.

Так он в контексте прошедшего накануне телефонного разговора лидеров РФ и США ответил на вопрос о том, обсуждается ли возможность посредничества РФ для иранского урегулирования.

"Не обсуждается", - сказал Песков.

Дмитрий Песков РФ Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов