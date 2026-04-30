Песков заявил, что РФ готова внести вклад в иранское урегулирование, но пока это не востребовано

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия при необходимости готова внести свой вклад в иранское урегулирование, но сейчас о востребованности таких усилий говорить не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия при необходимости в случае востребованности готова внести свой вклад в урегулирование ситуации, но сейчас о востребованности, к сожалению, говорить не приходится", - заявил Песков журналистам в четверг.

Так он в контексте прошедшего накануне телефонного разговора лидеров РФ и США ответил на вопрос о том, обсуждается ли возможность посредничества РФ для иранского урегулирования.

"Не обсуждается", - сказал Песков.