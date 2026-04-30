Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в сенатском комитете по вооруженным силам заявил, что Россия оказывала помощь Ирану в ходе боевых действий с американскими войсками.

Отвечая на вопросы сенаторов, Кейн отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний, но сказал: "Определенно, какие-то действия имели место".

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, согласился, заявив, что Россия предпринимает "серьезные действия, чтобы подорвать наши усилия по достижению успеха в Иране".

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дэн Кейн Роджер Викер Конгресс
Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

