ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство напитков с ресвератролом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Производитель игристых вин "Абрау-Дюрсо" в рамках диверсификации бизнеса запустил коллекцию безалкогольных продуктов, созданных на основе ресвератрола - одного из наиболее известных природных антиоксидантов, сообщила группа.

Продукция под брендом "Абрау Ресвера" появилась как результат проводимых компанией исследований по изучению полезных свойств винограда и эффективности получаемого из его косточки ресвератрола в борьбе со стрессом. В ней используются последние научные открытия российских ученых - инновационная водорастворимая форма ресвератрола.

В линейку "Абрау Ресвера" вошло несколько форматов: напиток в алюминиевой банке объемом 0,33 литра и более концентрированный формат - шот в стеклянной бутылочке объемом 0,1 литра. Они появятся в продаже в ближайшее время. Рекомендованная розничная цена напитка - 199 за банку, шота - 189 рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, первая партия продукции составляет 100 тысяч штук. "Экспортный потенциал у проекта, по нашему мнению, высокий, но на текущем этапе мы сосредоточены на российском рынке", - заявили в пресс-службе.

В середине апреля в рамках диверсификации продуктового портфеля ГК запустила продажу игристого чая. Компания также реализует совместные программы в сотрудничестве с другими представителями FMCG-рынка. Так, ассортимент пополнили мармелад, мороженое, вареники, в производстве которых используются напитки "Абрау-Дюрсо".

В ГК "Абрау-Дюрсо" входит пять производственных активов: три в Краснодарском крае (винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Юбилейная", производственная площадка "Лоза") и два в Ростовской области ("Миллеровский винзавод" и "Винодельня Ведерниковъ").

В 2025 году она реализовала 68,1 млн бутылок, что на 1,9% больше, чем в 2024 году. Выручка от продаж увеличилась на 7,4%, до 19,8 млрд рублей.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.