Новак упомянул атаки на инфраструктуру среди причин переноса нефти Казахстана с "Дружбы"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Перенаправление нефти Казахстана, поставлявшейся через Россию в Германию по нефтепроводу "Дружба", на другие направления, связано, в том числе, с атаками на нефтепроводную инфраструктуру. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

Ранее он сообщал, что с мая нефть Казахстана будет перенаправлена на другие маршруты.

"В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по "Дружбе". В том числе, вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе нефтепроводную инфраструктуру. Мы видим повреждение нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры, поэтому для Казахстана найдены другие возможности поставок в рамках текущей нашей работы", - сказал Новак в четверг.

"Никто в этой части с точки зрения объемов не страдает. Что касается направления на Шведт, в Германию, это направление сейчас не работает", - добавил вице-премьер РФ.

Александр Новак Казахстан Германия Дружба нефть
