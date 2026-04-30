МИД РФ заявил протест Литве из-за ликвидации захоронения солдат Красной Армии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ в четверг была вызвана временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте, ей заявлен протест в связи с действиями литовских властей по ликвидации захоронения солдат и офицеров Красной Армии.

"В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й. Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что "литовской стороне заявлено требование прекратить кощунственную практику".

