Белгородский губернатор сообщил об атаках БПЛА на шесть округов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о недавних атаках БПЛА на шесть округов региона, по предварительным данным, пострадавших нет.

"В Шебекинском округе от атак беспилотников в городе Шебекино повреждены кровля, остекление квартир и входная группа одного из подъездов многоквартирного дома, прицеп грузового автомобиля, а также оборудование на территории предприятия", - написал он.

В Новой Таволжанке пострадали четыре частных дома: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. При ударах дронов в хуторе Стадников обвалился подвал дома, в Графовке дрон взорвался возле дома, повредив окна и фасад. В Зиборовке пострадали легковой автомобиль и два дома, в Архангельском - пять домов с повреждениями кровель, фасадов и заборов. В Мешковом уничтожен легковой автомобиль, повреждён забор.

В Белгородском округе в поселке Дубовое дрон влетел в окно многоквартирного дома, повредив остекление квартир. В Таврово атакованы коммерческий объект и четыре автомобиля. В Никольском повреждены дом и автомобиль, в Ясных Зорях - легковой автомобиль. В Красном Октябре FPV-дрон повредил фасад сельхозпредприятия.

В Грайворонском округе в Грайвороне выбиты окна в восьми квартирах и повреждён автомобиль. Еще в семи населенных пунктах округа зафиксированы повреждения домов, заборов, автомобилей и сельхозоборудования.

В Валуйском округе в Двулучном и Казинке повреждены дома, два предприятия, автомобили, трактор и социальный объект.

В Борисовском округе в Грузском при сбросе взрывного устройства с дрона повреждён навес частного дома.

В Краснояружском округе в хуторе Красноорловский FPV-дроном атакован припаркованный автомобиль, выбиты окна и повреждены ворота дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

В доход РФ обращено имущество экс-главы Московской областной таможни на 500 млн рублей

МВД категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч

На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

 На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

 Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

Новак упомянул атаки на инфраструктуру среди причин переноса нефти Казахстана с "Дружбы"

 Новак упомянул атаки на инфраструктуру среди причин переноса нефти Казахстана с "Дружбы"

Глава Туапсинского округа разъяснил, что водопроводную воду пить можно

В Дагестане еще три района включат в зону ЧС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1981 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов