Белгородский губернатор сообщил об атаках БПЛА на шесть округов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о недавних атаках БПЛА на шесть округов региона, по предварительным данным, пострадавших нет.

"В Шебекинском округе от атак беспилотников в городе Шебекино повреждены кровля, остекление квартир и входная группа одного из подъездов многоквартирного дома, прицеп грузового автомобиля, а также оборудование на территории предприятия", - написал он.

В Новой Таволжанке пострадали четыре частных дома: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. При ударах дронов в хуторе Стадников обвалился подвал дома, в Графовке дрон взорвался возле дома, повредив окна и фасад. В Зиборовке пострадали легковой автомобиль и два дома, в Архангельском - пять домов с повреждениями кровель, фасадов и заборов. В Мешковом уничтожен легковой автомобиль, повреждён забор.

В Белгородском округе в поселке Дубовое дрон влетел в окно многоквартирного дома, повредив остекление квартир. В Таврово атакованы коммерческий объект и четыре автомобиля. В Никольском повреждены дом и автомобиль, в Ясных Зорях - легковой автомобиль. В Красном Октябре FPV-дрон повредил фасад сельхозпредприятия.

В Грайворонском округе в Грайвороне выбиты окна в восьми квартирах и повреждён автомобиль. Еще в семи населенных пунктах округа зафиксированы повреждения домов, заборов, автомобилей и сельхозоборудования.

В Валуйском округе в Двулучном и Казинке повреждены дома, два предприятия, автомобили, трактор и социальный объект.

В Борисовском округе в Грузском при сбросе взрывного устройства с дрона повреждён навес частного дома.

В Краснояружском округе в хуторе Красноорловский FPV-дроном атакован припаркованный автомобиль, выбиты окна и повреждены ворота дома.