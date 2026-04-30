Дмитрий Медведев отметил многокомпонентность задачи противостояния рою дронов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Использование в современной войне роя дронов ставит проблему, с которой пока не может справиться ни одна армия в мире, эта тема на повестке дня, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, посещая учебный центр Ленинградского военного округа.

"Сейчас беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете и учитесь, а кто-то даже опыт имеет, что они вообще сковывают всю боевую активность в рамках так называемой "kill zone", так сказать, то есть зоны гарантированного уничтожения, эта зона все время расширяется", - сказал он.

По его словам, средства противодействия БПЛА и соответствующие военно-учетные специальности будут в ближайшее время актуальны.

"Лет через пять мы эту промышленность не узнаем. Уже сейчас приходят на смену обычным двигателям реактивные двигатели, естественно, дроны летят быстрее. Знаете, к чему все это приводит - это реальная угроза и для государства, и для населения и проблема в ходе боевых действий. Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира, просто потому, что это очень сложная, многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров. Но можете не сомневаться - это все появится, и нам к этому нужно готовиться", - отметил замглавы Совбеза.

Он подчеркнул, что когда летят 100 беспилотников, то сбить их все очень сложно.