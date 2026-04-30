Временные ограничения вновь ввели в аэропорту Геленджика

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика второй раз за сутки, сообщает Росавиация в канале в Максе.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика уже вводились вечером в четверг.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.