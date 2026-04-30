В Белгородской области загорелся коммерческий объект из-за атаки БПЛА

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Белгородском округе, в результате которой поврежден коммерческий объект.

"Коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. (...) В результате детонации здание загорелось", - написал он в своем канале в Max вечером в четверг.

По предварительной информации, никто не пострадал, добавил Гладков.