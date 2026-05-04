В Воронеже отказались от Парада 9 мая из соображений безопасности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Воронеже Парад 9 мая решили не проводить, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Традиционное событие в День Победы - Военный Парад на главной площади Воронежа. Однако в этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению (...) Мы не имеем права рисковать, ведь на Параде - всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации", - написал он в Мах.

Он заверил, что в регионе обязательно почтут память участников Великой Отечественной войны и воздадут должные почести ныне живущим ветеранам - в каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков, встречи, иные патриотические акции.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Воронежской области в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что празднование Дня Победы пройдет в Воронеже с ограничениями из-за сложной оперативной обстановки. На заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба принято решение воздержаться от проведения салюта, а акцию "Бессмертный полк" сохранить в онлайн-формате. Иные массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить в ограниченном формате (например, концерты должны проводиться в помещениях).

