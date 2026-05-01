Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика произошло на железнодорожном переезде возле станции Ингашская в Красноярском крае в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

"30 апреля в 21:50 мск на регулируемом железнодорожном переезде у станции Ингашская водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №306 Красноярск - Карабула", - говорится в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет, схода подвижного состава не произошло.

Задержка поезда составила 3,5 часа. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Как отмечет пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.