Более 80 дронов уничтожено за сутки над Курской областью

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 84 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

Кроме того, ВСУ 85 раз применили артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в селе Мокрушино Беловского района повреждены фасад, кровля, газовая труба и остекление дома. В деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения на территории комбикормового завода ООО "Псельское".

Как сообщалось, накануне в результате атак в деревне Новоивановка Рыльского пострадал 72-летний местный житель.