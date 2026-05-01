Пострадавший при нападении в Махачкале врач выписан из больницы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения в больнице в Махачкале, выписан из медучреждения, другой пострадавший медик находится под наблюдением специалистов, сообщается в телеграм-канале Республиканской клинической больницы им. Вишневского.

"Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения, выписан домой. Врачу Республиканской клинической больницы им. А. Вишневского в медучреждении была оказана вся необходимая помощь - это позволило добиться быстрого восстановления пациента. В ближайшие дни будет выписан и хирург, который сейчас находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что врач-хирург в настоящее время чувствует себя хорошо и активно идет на поправку.

Ранее сообщалось, что вечером 23 апреля один из посетителей Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале на почве возникших неприязненных отношений нанес двоим медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции и впоследствии арестован судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК РФ).