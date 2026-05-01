Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Два мирных жителя, один из которых несовершеннолетний, погибли в результате атаки украинского беспилотника в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет. (...) От полученных ранений ребята погибли на месте", - написал он в своем канале в Max в ночь на пятницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
