Минобороны сообщило о поражении в течение недели 2 628 беспилотников ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили более 2,6 тыс. украинских дронов, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2 628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ", - сказали военные.