Минобороны заявило о массированном и пяти групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, применено высокоточное оружие, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Удары нанесены с 25 апреля по 1 мая "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", говорится в сообщении министерства.

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - заявило Минобороны.

По данным министерства, в ходе ударов поражены пункты временной дислокации ВСУ.

В сообщении сказано, что для ударов применены в том числе высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и беспилотники.