Военные заявили, что за неделю под российский контроль перешли 10 населенных пунктов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская армия за неделю взяла под контроль 10 населенных пунктов в зоне СВО, в том числе Покаляное в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Вчера в результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области. Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки взяты под контроль населенные пункты Бочково, Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

Под контроль группировки "Запад" перешел населенный пункт Ильичовка в ДНР, сообщили военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики" - заявили в ведомстве.

По информации министерства, группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Новоалександровка в ДНР.

Группировка войск "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, в течение недели нанесла удары по восьми бригадам и четырем украинским полкам, потери ВСУ составили: более 1960 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, сказали в ведомстве.

Группировка войск "Север" нанесла удары по 11 украинским бригадам, трем полкам ВСУ, восьми бригадам теробороны, двум бригадам Нацгвардии и двум пограничным отрядам погранслужбы Украины, потери ВСУ составили: более 1270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск "Запад" за неделю нанесли удары по шести украинским бригадам, полку беспилотных систем ВСУ, трем бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии.

Военные заявили, что потери армии Украины на данном направлении за неделю составили: свыше 1340 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск "Южная" нанесла поражение живой силе и технике 10 бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, потери ВСУ составили: более 1125 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 101 автомобиль, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли удары по восьми украинским бригадам, двум бригадам беспилотных систем, штурмовому полку ВСУ, двум бригадам морской пехоты, двум бригадам теробороны и семи бригадам Нацгвардии.

Минобороны РФ сообщило, что потери армии Украины на данном направлении за неделю составили: 2045 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потери армии Украины на данном направлении за неделю составили: до 270 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 85 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
