После взятия под контроль села Покаляное войска РФ продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от госграницы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ на фоне взятия под контроль села Покаляное в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль госграницы.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в его заявлении.

По данным ведомства, штурм села Покаляное осуществили подразделения 71-й мотострелковой бригады группировки "Север" при поддержке артиллерии и ударных дронов.

Минобороны РФ заявило, что украинская армия пыталась удержать село за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но противник был уничтожен.