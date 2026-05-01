Семь человек пострадали на пожаре в Ижевске

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в многоквартирном доме в Ижевске, семь человек пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в пятницу.

Как сообщается, возгорание началось около 10:40 в 6-этажном доме на улице Архитектора Берша.

"К приезду огнеборцев происходило горение на балконе, пламя распространялось на верхние этажи. Люди из окон просили о помощи", - говорится в сообщении.

С помощью защитных масок пожарные спасли восемь человек, в том числе двоих детей.

"По данным медиков, за помощью обратились семь человек, из них два ребенка (3 и 15 лет). По предварительным данным, они получили легкое отравление продуктами горения", - приводит пресс-служба слова дознавателя МЧС России Татьяны Логиновой.

Она уточнила, что четверо, в том числе 15-летний подросток, отказались от госпитализации.

К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 29 специалистов МЧС России. Его причина устанавливается.

