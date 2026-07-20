Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 917 беспилотников ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили почти 930 различных воздушных целей.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Кроме того, по данным ведомства, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.