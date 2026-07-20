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Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая

Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая
Архивное фото
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник.

Согласно тексту документа, безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Китая продлен "до 31 декабря 2027 года включительно".

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. По его словам, введение безвизового режима между РФ и КНР способствует росту деловых контактов между странами.

В мае Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года для упрощения передвижений граждан. Об этом заявлял представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Российские туристы с 15 сентября 2025 года могут посещать Китай без виз до 30 дней. Изначально планировалось, что безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.


Владимир Путин Китай
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