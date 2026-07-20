Поиск

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы девятого созыва от партии "Новые люди" в количестве 297 человек.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

В РоссииЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФЧитать подробнее

Как сообщила на заседании комиссии член ЦИК Василина Кулиева, 10 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей" в количестве 298 человек. 14 июля партия представила в комиссию документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов.

Партия, по ее словам, представила в ЦИК решение центрального совета партии об исключении одного кандидата из федерального списка. Список кандидатов после принятия такого решения составил 297 человек.

Кулиева сообщила, что в отношении всех кандидатов были направлены документы в уполномоченные органы для проверки сведений. "Результаты проверки подтвердили, что все 297 человек могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы (...) в составе федерального списка кандидатов", - отметила член ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК Новые люди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 917 беспилотников ВСУ

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

 ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

"Бюро 1440" запустило вторую партию спутников для российской системы доступа в интернет

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС

Мэр Сочи сообщил о разрушении 17 км пляжей

 Мэр Сочи сообщил о разрушении 17 км пляжей

Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

 Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

Губернатор Подмосковья сообщил о 10 пострадавших от БПЛА

В индустриальном парке Домодедово тушат пожар после атаки БПЛА

Отражена атака БПЛА на Подмосковье, есть пострадавшие, повреждена инфраструктура
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10625 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов