ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы девятого созыва от партии "Новые люди" в количестве 297 человек.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

Как сообщила на заседании комиссии член ЦИК Василина Кулиева, 10 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей" в количестве 298 человек. 14 июля партия представила в комиссию документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов.

Партия, по ее словам, представила в ЦИК решение центрального совета партии об исключении одного кандидата из федерального списка. Список кандидатов после принятия такого решения составил 297 человек.

Кулиева сообщила, что в отношении всех кандидатов были направлены документы в уполномоченные органы для проверки сведений. "Результаты проверки подтвердили, что все 297 человек могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы (...) в составе федерального списка кандидатов", - отметила член ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.