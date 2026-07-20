Лавров предложил придать дополнительный импульс сотрудничеству с КНДР

Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Москве и Пхеньяну необходимо придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

"Сегодня наша с вами задача, уважаемый товарищ министр, посмотреть, какой дополнительный импульс мы можем придать сотрудничеству как по двусторонним каналам, так и в том, что касается проблем региональной и международной безопасности", - сказал Лавров.

Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова. В воскресенье президент Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.