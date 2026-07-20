Минобороны сообщило об ударах по логистическому центру и объектам ТЭК Украины

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров", - заявили в ведомстве.

За сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.