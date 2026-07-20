В Госдуме заверили, что сплошная вырубка леса на Байкале будет запрещена

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Закон о Байкале, вступивший в силу весной 2026 года, продолжает дорабатываться, в том числе том направлении, чтобы сплошные рубки леса на Байкале были запрещены, сообщил на пресс-конференции председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Мы сейчас закон дорабатываем, вносим изменения в Лесной кодекс, сплошные рубки на Байкале будут запрещены. Это однозначно", - сказал он.

Он также подчеркнул, что направленные на доработку поправки к закону о Байкале призваны сбалансировать задачи экологической защиты озера и социально-экономического развития местных населенных пунктов. При этом должны быть полностью исключены риски неконтролируемого сведения лесов вокруг озера.

Кобылкин также рассказал о механизме согласования новых проектов на Байкале. Он напомнил, что для этих целей будет создана специальная комиссия, решения которой будут основываться на научных заключениях Российской академии наук.

"Комиссия по Байкалу - это не экспертная комиссия. Это орган, который будет принимать решения: "белый или черный шар" по поводу любого строительства, развития инфраструктуры или туризма на территории. Эта комиссия будет принимать решения на основе научных данных, ничего другого быть не может", - пояснил депутат.

В конце 2025 года были приняты изменения в закон "Об охране озера Байкал", которые вступили в силу 1 марта 2026 года. Изменения направлены на решение накопившихся экологических и социально-экономических проблем на территории Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ).

Новый закон вызвал активное обсуждение общественности по проблеме сплошных рубок леса на Байкале. В законопроекте уточнялось, что в ЦЭЗ Байкала запрещаются сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Единственное исключение - рубки погибших, утративших свои жизненно важные функции насаждений, то есть вопрос санитарной безопасности леса. Для согласования таких исключений (а также проектов перевода категорий земель) будет создана специальная комиссия по охране озера Байкал.

В состав комиссии будут входить депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, высшие должностные лица Иркутской области и Бурятии. Комиссия начнет рассматривать новый проект только при наличии положительной позиции Российской академии наук.